مباراة قوية ومثيرة | مشاهدة مباراة Real Madrid VS Celta Vigo بث مباشر – اونلاين مباراة الريال اليوم | اتش دي لايف









البرازيلي الشاب فينيسيوس سجل هدفاً في تعادل فريقه الكاستيا ضد سيلتا فيغو في اللقاء الذي انتهى بهدف لمثله، وشهداً تألق نجم فلامنجو السابق.





مباراة قوية ومثيرة | مشاهدة مباراة Real Madrid VS Celta Vigo بث مباشر – اونلاين مباراة الريال اليوم | اتش دي لايف





سيكون عشاق الكرة العالمية، على موعد مع مباراة جديدة لريال مدريد ضد سيلتا فيجو في العاشرة الا الربع مساءا اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.





مباراة قوية ومثيرة | مشاهدة مباراة Real Madrid VS Celta Vigo بث مباشر – اونلاين مباراة الريال اليوم | اتش دي لايف





مقدمة عن اللقاء:

يدخل الميرنجي هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على فيكتوريا بلزن بخمساية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويحتل الملكي المركز الأول برصيد 9 نقاط، في المجموعة التي تضم كلًا من روما وسسكا موسكو، أما في الدوري فيقع الفريق في المركز السادس برصيد 17 نقطة بعد 11 جولة، حقق من خلالهم 5 انتصارات وتعادل في إثنتين، وتلقى 4 هزائم .





مباراة قوية ومثيرة | مشاهدة مباراة Real Madrid VS Celta Vigo بث مباشر – اونلاين مباراة الريال اليوم | اتش دي لايف





واستطاع سيلتا فيجو أن يضع نفسه في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر مثلهم وتعادل في خمس، وسيسعى الفريق الإسباني لتحقيق الفوز في هذا اللقاء وخطف الثلاث نقاط ليتقدم في جدول الترتيب .





مباراة قوية ومثيرة | مشاهدة مباراة Real Madrid VS Celta Vigo بث مباشر – اونلاين مباراة الريال اليوم | اتش دي لايف





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتافيجو في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





مباراة قوية ومثيرة | مشاهدة مباراة Real Madrid VS Celta Vigo بث مباشر – اونلاين مباراة الريال اليوم | اتش دي لايف





التشكيل المتوقع:

وسيبدأ فريق ريال مدريد مواجهة اليوم بتشكيل مكون من: كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل.





مباراة قوية ومثيرة | مشاهدة مباراة Real Madrid VS Celta Vigo بث مباشر – اونلاين مباراة الريال اليوم | اتش دي لايف





وعلى الجانب الأخر سيدخل سيلتافيجو بتشكيل مكون من:سيرخيو ألفاريز- دافيد خونكا - هوجو مايو - جوستافو كابرال - فاكوندو رونكاليا- برايس مينديز - فران بلتران- سفيان بوفال - أوكاي يوكوسلو - إيمري مور- ياجو أسباس.





مباراة قوية ومثيرة | مشاهدة مباراة Real Madrid VS Celta Vigo بث مباشر – اونلاين مباراة الريال اليوم | اتش دي لايف







