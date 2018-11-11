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وأضحت الصحيفة أن العقد الجديد لسولاري، ستكون مدته 3 مواسم، وينتهي صيف العام 2021، وبراتب سنوي صافي، يبلغ قدره 4 ملايين يورو”.

قالت صحيفة “الباييس” الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز قد يعطي الضوء الأخضر للإدارة لمنح الأرجنتيني عقدًا جديدًا، حال الفوز اليوم على سيلتا فيغو.

كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر | رابط يلا شوت | الدوري الأسباني









كان كارفخال قد أثار الجدل في صفوف ريال مدريد بإشادته الكبيرة بالمدرب السابق جوليان لوبيتيجي الذي اعتبره أفضل مدرب لعب تحت قيادته، متجاهلًا الفرنسي زين الدين زيدان.





كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر | رابط يلا شوت | الدوري الأسباني





سيكون عشاق الكرة العالمية، على موعد مع مباراة جديدة لريال مدريد ضد سيلتا فيجو في العاشرة الا الربع مساءا اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.





كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر | رابط يلا شوت | الدوري الأسباني





مقدمة عن اللقاء:

يدخل الميرنجي هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على فيكتوريا بلزن بخمساية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويحتل الملكي المركز الأول برصيد 9 نقاط، في المجموعة التي تضم كلًا من روما وسسكا موسكو، أما في الدوري فيقع الفريق في المركز السادس برصيد 17 نقطة بعد 11 جولة، حقق من خلالهم 5 انتصارات وتعادل في إثنتين، وتلقى 4 هزائم .





كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر | رابط يلا شوت | الدوري الأسباني





واستطاع سيلتا فيجو أن يضع نفسه في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر مثلهم وتعادل في خمس، وسيسعى الفريق الإسباني لتحقيق الفوز في هذا اللقاء وخطف الثلاث نقاط ليتقدم في جدول الترتيب .





كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر | رابط يلا شوت | الدوري الأسباني





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتافيجو في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر | رابط يلا شوت | الدوري الأسباني





التشكيل المتوقع:

وسيبدأ فريق ريال مدريد مواجهة اليوم بتشكيل مكون من: كيلور نافاس- سيرجيو ريجيلون - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا- توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش- ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - جاريث بيل.





كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر | رابط يلا شوت | الدوري الأسباني





وعلى الجانب الأخر سيدخل سيلتافيجو بتشكيل مكون من:سيرخيو ألفاريز- دافيد خونكا - هوجو مايو - جوستافو كابرال - فاكوندو رونكاليا- برايس مينديز - فران بلتران- سفيان بوفال - أوكاي يوكوسلو - إيمري مور- ياجو أسباس.





كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو بث مباشر | رابط يلا شوت | الدوري الأسباني

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