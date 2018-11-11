ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:49 م
HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD
طباعة
 
HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD

يقدم ميلان نتائج جيدة إلى حد ما تحت قيادة المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، واستطاع الشياطين أن يحتلوا المركز الرابع في الكالتشيو برصيد 21 نقطة، وسيخوض زملاء جونزالو هيجواين هذه المواجهة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من بطل الدوري الموسم الماضي .

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD


التشكيل المتوقع:

 

من المتوقع أن يبدأ اليجري بتشكيل مكون من:

فويتشيك تشيزني- أليكس ساندرو - جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو- بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة-كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا

 

 HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD


وسيخوض الروسونيري مباراة اليوم بتشكيل مكون من:جيانلويجي دوناروما- ريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - كريستيان زاباتا - دافيدي كالابريا- تيموي باكايوكو - فرانك كيسييه- سامو كاستييخو - هاكان تشالهانوغلو – سوزو- جونزالو هيجواين.

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD


 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة يوفنتوس وميلان في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD


 



المزيد عن: يوفنتوس ميلان مشاهدة يوفنتوس ضد ميلان مباراة ميلان ويوفنتوس مباشر كورة كرة رياضة بث مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
3
x
17:20
0
الوحدة
الإتفاق
1
x
19:15
2
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
0
x
17:00
0
إنبي
وادي دجلة
1
x
19:30
1
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
0
x
21:00
0
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
0
x
16:15
0
إيفرتون
آرسنال
1
x
18:30
1
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
3
x
18:30
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
3
x
17:15
4
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
3
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
0
x
21:30
0
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
0
x
22:00
0
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 9:30:02 PM