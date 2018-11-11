يقدم ميلان نتائج جيدة إلى حد ما تحت قيادة المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، واستطاع الشياطين أن يحتلوا المركز الرابع في الكالتشيو برصيد 21 نقطة، وسيخوض زملاء جونزالو هيجواين هذه المواجهة على أمل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من بطل الدوري الموسم الماضي .

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ اليجري بتشكيل مكون من:

فويتشيك تشيزني- أليكس ساندرو - جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - جواو كانسيلو- بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة-كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD





وسيخوض الروسونيري مباراة اليوم بتشكيل مكون من:جيانلويجي دوناروما- ريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - كريستيان زاباتا - دافيدي كالابريا- تيموي باكايوكو - فرانك كيسييه- سامو كاستييخو - هاكان تشالهانوغلو – سوزو- جونزالو هيجواين.

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة يوفنتوس وميلان في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

HD عاجل الان .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الايطالي HD