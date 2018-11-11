هاني شاكر وخالد عبدالجليل يحاصران حمو بيكا لمنع إقامة ثالث حفلاته بالإسكندرية

بالتنسيق بين الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، قامت حملة من الإدارة العامة للمصنفات بالتوجه الي بورتو كايرو بالقاهرة بناء علي معلومات تؤكد أن المدعو حمو بيكا سوف يقيم حفلا غنائيا وهو غير مصرح له من النقابة وغير مرخص من الرقابة علي المصنفات.

وعليه تم منع الحفل وتحرير محضر للمدعو حمو بيكا وكذلك المسئول عن إدارة المكان.

الجدير بالذكر انه تم إلغاء حفل علي شاطئ البيطاش منذ ثلاثة أيام تقريبا وأيضا تم إلغاء حفل له بمدينة دمياط وقدمت كافة الإجراءات تحت إشراف مدير عام التفتيش الأستاذ سيف العجيزي، وضمت الحملة كلا من الأستاذ كمال عبد العال مدير مكتب إسكندرية والأساتذة محمد إبراهيم وعوني فوزي واحمد كامل كبيري من مكتب الإسكندرية.