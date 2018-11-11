عاجل.. السيطرة على حريق بإحدى المطاعم في بولاق الدكرور

نشب حريق بإحدى المطاعم بشارع المساكن بحي بولاق الدكرور بالجيزة، إثر انفجار أسطوانتين غاز وامتد للطابق الأول.





وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية.





وتوجه اللواء هاني العناني، رئيس حي بولاق الدكرور، لموقع الحريق يرافقه المهندس عبدااله نور، نائب رئيس الحي، وصابر علي مدير اشغالات بالحي، وإدارة الإشغالات والمتابعة بالحي.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.



