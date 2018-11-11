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شاهد.. إطلالة جديدة ومميزة لـ ناعومي كامبل (صور)

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:30 م
شاهد.. إطلالة جديدة ومميزة لـ ناعومي كامبل (صور)
ناعومي كامبل
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الفجر الفني
 

عرفت النجمة والسوبر موديل ناعومى كامبل، بأنها من أهم رموز الإناقة و الموضة في العالم، وقد فاجأت كامبل محبيها ومعجبيها بظهورها منذ عدة أيام مرتدية ملابس حملت إمضاء دار أزياء "Marc Jacobs" وهى الملابس التي قدمتها كامبل بنفسها لأول مرة على منصة العرض عام 1993 أي منذ  25 عامًا.

 

 

نشرت ناعومي كامبل اليوم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام " صورتها من عرض الأزياء الذي قدمت فيه التصميم، ليظهر اختلاف واضح على كامبل حيث زادت جمالاً وجاذبية.

شاهد.. إطلالة جديدة ومميزة لـ ناعومي كامبل (صور)
شاهد.. إطلالة جديدة ومميزة لـ ناعومي كامبل (صور)
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