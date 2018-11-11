الهلال يكتسح الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي بمشاركة "عواد"

حقق فريق الهلال الفوز على الوحدة، بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الهلال انتصاراته للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري السعودي في الموسم الحالي محققًا العلامة الكاملة وجلوسه على قمة الترتيب.

وسجل ثلاثية الهلال سلمان الفرج وادواردو وسالم الدوسري.

وتواجد محمد عواد الحارس المرمى في تشكيلة الوحدة اليوم.

وارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 15 في المركز الخامس.