live kora مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت Boca Juniors اليوم بث مباشرHD
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:25 م
live kora مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت Boca Juniors اليوم بث مباشرHD
نعى نادى بوكا جونيورز الأرجنتيني جماهيره التى توفيت أمس، السبت، قبل مباراة ريفر بلايت فى ذهاب نهائى كأس ليبرتادوريس، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب البونبونيرا.
ونشر النادى تغريدة عبر حسابه على تويتر قدم فيها النعى لأهالى وأسر مشجعيه الأربعة الذين لقوا مصرعهم فى حادث سير فى الطريق من بلدتهم بتشوبوت إلى العاصمة بوينوس آيرس، لمتابعة النهائي.
live kora مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت Boca Juniors اليوم بث مباشرHD
مصرع 4 من الجماهير قبل مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت
وأكدت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن حادث تصادم سيارتين على طريق سريع أودى بحياة 4 أفراد ونقل آخر إلى العناية المركزة فى حالة حرجة، وتبين أن الأربعة من جماهير بوكا جونيورز.
live kora مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت Boca Juniors اليوم بث مباشرHD
كما أعرب ريفر بلايت عن دعمه لبوكا جونيورز وجماهيره ونشر نعيا لجماهير المنافس الذين لقوا حتفهم قبل السوبر كلاسيكو.
live kora مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت Boca Juniors اليوم بث مباشرHD
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