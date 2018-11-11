يوفنتوس وأي سي ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي - مباريات اليوم يلا شوت يوفنتوس وأي سي ميلان









مباراة يوفنتوس ضد أي سي ميلان - معاينة: الوقت ، جدول التلفزيون ، وكيفية مشاهدة دوري الدرجة الاولى الايطالي





في المرة الأخيرة التي أخذ فيها يوفنتوس الملعب ، لم تنته الأمور على ما يرام. هل هذا يعني أننا سنشاهد Angry Juve؟ يمكن للمرء أن يأمل فقط...





لقد مر ستة أسابيع منذ لعب يوفنتوس حقا مباراة كبيرة ضدّ سيري أي معارضة. وحدثت مباراة واحدة تلو الأخرى في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) وفي وقت مبكر من أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) مع ظهور منافسة في منتصف أو أسفل المقاعد أمام أصحاب الحظوظ السبعة. لقد سارت بعض تلك الألعاب بشكل جيد ، والبعض الآخر تركنا غاضباً أو غير ملموس تماماً بسبب ما رأيناه أمامنا.

يوفنتوس وأي سي ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي - مباريات اليوم يلا شوت يوفنتوس وأي سي ميلان





تعال يوم الأحد ، لعبة كبيرة أخرى تصل.





وليس فقط لأن يوفنتوس يتجه إلى سان سيرو لمواجهة فريق من ميلان حيث قاموا فقط بمعاملات انتقالية كبرى خلال الصيف.





قبل يومين فقط رأينا يوفنتوس يلعب بشكل جيد ضد مانشستر يونايتد في مباراة حيث كان كل ما يحتاجونه هو نقطة واحدة لحبس مكانهم في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا. ثم ، حول علامة 85 دقيقة ، تحولت الأمور إلى الأسوأ - وتركنا نتساءل لماذا رأى يوفنتوس 1-0 قبل خمس دقائق للذهاب فجأة تحولت إلى خسارة 2-1.

يوفنتوس وأي سي ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي - مباريات اليوم يلا شوت يوفنتوس وأي سي ميلان





لذا ، ليس فقط لدينا يوفنتوس يلعب لعبة كبيرة بعد لعبة كبيرة ، والناس. لقد لعبنا أيضاً مع يوفنتوس في مباراة كبيرة بعد نتيجة مخيبة للآمال في مباراة منتصف الأسبوع على المسرح الكبير - حيث كان الناس يتساءلون فجأة عن أوراق اعتمادهم في دوري أبطال أوروبا.





(Sidenote: هذا مضحك ، ESPN.)





هناك الكثير من الوقائع المنظورة في رحلة يوفنتوس الأولى إلى سان سيرو هذا الموسم - وهذا كل شيء. دعونا نأخذ طعنة على اثنين منهم ، نحن العرب؟

يوفنتوس وأي سي ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي - مباريات اليوم يلا شوت يوفنتوس وأي سي ميلان





المركز الأول في دوري الدرجة الاولى الايطالي ضد المركز الرابع في دوري الدرجة الاولى الايطالي.

غونزالو هيجوين ضد فريقه السابق.

ليوناردو بونوتشي ضد فريقه السابق (واحد لم يتركه بشروط جيدة).

Rino Gattuso على مقعد دائم الحرارة على هامش ميلان.

وبطبيعة الحال ، ما سيفعله يوفنتوس بعد هذا التخلف ضد مانشستر يونايتد قبل أربعة أيام.

لكل ما نعرفه ، يمكن أن يكون بونوتشي هيجوين في جيبه طوال الليل ويمكن أن يوفنتوس يوفنتوس إلى فوز آخر في مباراة كبيرة يشبه إلى حد كبير ما حدث ضد نابولي منذ حوالي ستة أسابيع.

يوفنتوس وأي سي ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي - مباريات اليوم يلا شوت يوفنتوس وأي سي ميلان





بغض النظر عن نقاط الحوار ، بغض النظر عمن هو في التشكيلة الأساسية ، فإن يوفنتوس ، للمرة الأولى هذا الموسم ، سيأتي من الخسارة وسوف نرى كيف يستجيب لها. وليست مجرد خسارة ، بل خسارة حيث انهارت بشكل أساسي في غضون بضع دقائق. بالنسبة إلى جميع الفرص الضائعة أمام المرمى ، لم يكن هذا التدمير الذاتي لمدة خمس دقائق شيءًا رأيناه من يوفنتوس كثيرًا على مدار السبعة أعوام الماضية ، على كل حال.





نجلس هنا عشية استراحة دولية أخرى نرغب في رؤية ما يمكن أن يفعله يوفنتوس ضد ميلان في الوقت الذي يلعنون فيه أيضاً بأن الفريق الذي لم يلعب كل ذلك باستمرار على وشك أن يرحل لبضعة أسابيع.





هناك بعض الأنشطة التجارية التي يجب الاهتمام بها. الرئيسية ، والأعمال التجارية الكبرى. الأعمال التجارية ميلانو الحجم.

يوفنتوس وأي سي ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي - مباريات اليوم يلا شوت يوفنتوس وأي سي ميلان





أخبار جيدة

فيديريكو بيرنارديسكي!





دوغلاس كوستا مرة أخرى!





ليوناردو Spinazzola مرة أخرى (مع بريمافيرا في نهاية هذا الاسبوع)!





الاصابات سوف تذهب بعيدا. حماقة مقدسة منعشة للقول.





اخبار سيئة

إلى حد كبير ، جميع اللاعبين المتوقعين الذين ظهروا في وسائل الإعلام الإيطالية خلال اليوم أو اليومين الأخيرين ، كان رودريغو بينتانكور على مقاعد البدلاء وهذا ما يجعلني حزينًا.





نعم ، نعم ، لقد لعب الكثير من الدقائق مؤخرًا ، ولكنه كان أيضًا أفضل ما في المجموعة.

يوفنتوس وأي سي ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي - مباريات اليوم يلا شوت يوفنتوس وأي سي ميلان





ميلان ضد UC Sampdoria - Serie A

تصوير ماركو لوزاني / غيتي إيماجز

ثلاث مفاتيح

1) هل سيضرب غونزالو هيغواين جولة الانتقام مجددًا؟





نحن نعلم ما الذي يستطيع غونزالو هوغن فعله عندما يكون أمامه القليل من اللعب مقابل فريق من فرقه السابقة. بحاجة إلى أن ننظر إلى أبعد من ذلك عندما واجهت Pipita نابولي في العامين الماضيين.





الشيء هو ، الآن يوفنتوس هو الفريق السابق.





على الأقل علنا ​​، لم يبد هيجوين أي نوع من الاستياء من الكيفية التي انحسر بها كل شيء هذا الصيف. في الأساس ، عندما تم التوقيع على كريستيانو رونالدو ، كان لا بد من التفكير في شخص مثل الرجل الغريب. ومع حجم الأموال التي كان Higuain يقدمها على أساس موسمي والسعر الكبير الذي يمكن أن يجلبه في سوق النقل ، كان الاختيار السهل والمنطقي للتوجه في أشهر الصيف.





لم نتوقع أن يكون ذلك في صفقة أعادت ليوناردو بونوتشي إلى تورينو ، لكن هذا ما حدث. ومع ذلك نحن هنا. والآن قد يكون Higuain واحدًا من أكبر المشاركين في برنامج Ex Effect الذين شاهدهم يوفنتوس على الإطلاق.





حتى الآن Higuain لديها نوع نموذجي من موسم Higuain. حصل على خمسة أهداف في تسع مباريات بداياته ، وهو هدف في كل مباراة يسجلها خلال موسمه القياسي في نابولي.

يوفنتوس وأي سي ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي - مباريات اليوم يلا شوت يوفنتوس وأي سي ميلان





قد لا يكون هناك مهاجم في إيطاليا يعرف دفاع يوفنتوس بشكل أفضل من هيغوين وهو يعلم أنه تدرب ضدهم خلال العامين الماضيين قبل الذهاب إلى ميلان. يمكن أن يكون هذا النوع من المعلومات الداخلية التي يحتاج إليها ليكون شوكة مطلقة في جانب يوفنتوس ليل الأحد. أو قد لا يكون مشكلة على الإطلاق.





يوفنتوس وأي سي ميلان بث مباشر في الدوري الايطالي - مباريات اليوم يلا شوت يوفنتوس وأي سي ميلان







