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"كونميبول" يوافق على دقيقة حداد بكلاسيكو الليبرتادوريس

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:27 م
كونميبول يوافق على دقيقة حداد بكلاسيكو الليبرتادوريس
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محمد الصو
 

وافق الاتحاد الأمريكي الجنوبي "كونميبول" على طلب مسؤولو نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الفريق، خلال مواجهة مواطنه ريفير بليت، بنهائي كأس الليبرتادوريس.

وتعرض 4 أشخاص من جماهير البوكا خلال عودتهم أمس عقب تأجيل المواجهة بسبب هطول الأمطار على ملعب المباراة بغزارة، في حادث سير.

وكانت المباراة تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب هطول الأمطار على ملعب اللقاء، وصعوبة إقامتها.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد أن تأجلت المباراة يوم أمس السبت بسبب الأمطار، سوف تلعب اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي".

ويلتقي بوكا جونيور ريفر بليت، مساء اليوم في ذهاب نهائي كأس الليبرتادوريس.
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