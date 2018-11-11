كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان | Yalla Shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس واي سي ميلان بث مباشر اليوم









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مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس اليوم

كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان | Yalla Shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس واي سي ميلان بث مباشر اليوم





لقاء في الدوري الإيطالي اليوم - مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس

فريق ميلان يدخل مباراة اليوم في المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي، ورصيده إحدى وعشرين نقطة، متفوقاً على أقرب ملاحقيه وصاحب المركز الخامس لاتسيو بفارق الأهداف فقط ولكل منهما نفس الرصيد، فيما يتأخر عن القمة بعشر نقاط وعن المركزين الثاني والثالث بأربع نقاط. وقد نجح فريق ميلان في تحقيق ستة انتصارات فقط خلال الجولات الماضية وتعادل في ثلاث وخسر اثنتين، في الوقت الذي تمكن يوفنتوس من حسم عشر مباريات كاملة لصالحه، فيما تعادل في لقاء وحيد، مما جعل رصيده يلص للنقطة الحادية والثلاثين التي يتربع بها على قمة الترتيب بفارق ست نقاط عن ملاحقيه إنتر ميلان ونابولي. الفريقين الكبيرين التقيا أمام بعضهما البعض خلال سلسلة كبيرة من المباريات على المستوى الإيطالي ببطولات الدوري والكأس وكأس السوبر، أو بطولتي كأس لويجي برلسكوني وتيم الإيطالية الودية، في مواجهات شهدت منافسة نارية بينهما، إلا أن يوفنتوس حسم الخمس مواجهات الأخيرة لصالحه. ويسعى فريق يوفنتوس لمواصلة فرض السيطرة على مواجهات الفريقين الأخيرة، وتحقيق الفوز خلال لقاء اليوم والخروج بالنقاط الثلاث كاملة، من أجل الحفاظ على تواجده بالقمة منفرداً والاقتراب من اللقب الذي يحمله، والخروج من كبوة الخسارة بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، فيما يسعى ميلان للثأر من منافسه وتحقيق الفوز وتضييق الفارق مع القمة.





كورة لايف| مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان | Yalla Shoot بث مباشر مباراة يوفنتوس واي سي ميلان بث مباشر اليوم















