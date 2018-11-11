الأهلي يبدأ التجهيز لسيناريو جيل 2005

يجهز محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تقريراً مفصلاً عن اللاعبين المميزين في الدوري، لترشحيهم للإنتقال إلي القلعه الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، علي أن يتم عرض هذا التقرير في الإجتماع الذي دعا إلي رئيس النادي محمود الخطيب، والذي يقام يوم الخميس المقبل.





ويشتمل التقرير علي بعض الأسماء في مراكز مختلفة، علي أن القرار الأول والأخير بالتنسيق بين لجنة الكرة والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك علي هامش سلسلة من القرارات التي سيتم إتخاذها في الفترة المقبلة.





كما يشتمل التقرير الفني علي بعض الأسماء من اللاعبين الأفارقة يتم عرضهم علي مدير التعاقدات، ويبقي قرار الجهاز الفني هو الحاسم، بالتنسيق مع لجنة الكرة.