ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مونشي يعلق على شائعات رحيله لبرشلونة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:23 م
مونشي يعلق على شائعات رحيله لبرشلونة
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
نفى المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي الإسباني رامون رودريجيز مونشي اليوم الأحد بشكل قاطع شائعات رحيله عن الفريق خلال الأشهر القادمة وانضمامه لبرشلونة.

وقال مونشي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس : "أنا سعيد لعملي هنا وآمل أن أبقى في مكاني لسنوات كثيرة قادمة وأستمر في كسب الثقة التي أحظى بها في حاليًا وأطالب الجميع بالكف عن الحديث حول رحيلي لأنه لا توجد لدي نية حول الرحيل عن روما".

واختتم مونشي تصريحاته قائلاً : "ما زال علي تطوير نفسي لأقوم بعملي بشكل أفضل وما يدور في رأسي حاليا هو البقاء في روما لأطول وقت ممكن".

يذكر أن مونشي يشغل منصب المدير الرياضي لروما منذ أبريل 2017 وهو الموسم الذي وصل فيه الفريق للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كان أفضل إنجاز لهم في البطولة في عام 1984 الذي خاضوا فيه النهائي أمام ليفربول وخسروا بضربات الترجيح.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
3
x
17:20
0
الوحدة
الإتفاق
0
x
19:15
0
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
0
x
17:00
0
إنبي
وادي دجلة
0
x
19:30
0
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
0
x
16:15
0
إيفرتون
آرسنال
0
x
18:30
1
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
1
x
18:30
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
3
x
17:15
4
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
3
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 7:40:01 PM