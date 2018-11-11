مونشي يعلق على شائعات رحيله لبرشلونة

نفى المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي الإسباني رامون رودريجيز مونشي اليوم الأحد بشكل قاطع شائعات رحيله عن الفريق خلال الأشهر القادمة وانضمامه لبرشلونة.





وقال مونشي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس : "أنا سعيد لعملي هنا وآمل أن أبقى في مكاني لسنوات كثيرة قادمة وأستمر في كسب الثقة التي أحظى بها في حاليًا وأطالب الجميع بالكف عن الحديث حول رحيلي لأنه لا توجد لدي نية حول الرحيل عن روما".





واختتم مونشي تصريحاته قائلاً : "ما زال علي تطوير نفسي لأقوم بعملي بشكل أفضل وما يدور في رأسي حاليا هو البقاء في روما لأطول وقت ممكن".





يذكر أن مونشي يشغل منصب المدير الرياضي لروما منذ أبريل 2017 وهو الموسم الذي وصل فيه الفريق للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كان أفضل إنجاز لهم في البطولة في عام 1984 الذي خاضوا فيه النهائي أمام ليفربول وخسروا بضربات الترجيح.