ساري: فقدنا عامل الحسم أمام إيفرتون.. ونسير على الطريق الصحيح

أوضح الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه حاسم في تسجيل الأهداف في العادة، ولكن ليس بآخر 3 مباريات، ولا يعلم السبب، ولكن 3 مباريات هي مدة قصيرة جدًا، ويجب عليهم الحذر في المستقبل.





وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل السلبي مع إيفرتون: "قدمنا أداء جيد جدًا في 65 دقيقة، ربما بهذه الفترة لسنا قادرين على صناعة العديد من الفرص، في المباراة الماضية لعبنا 81 تمريرة في منطقة جزاء الخصم ولكننا صنعنا 4 فرص فقط، نستطيع تقديم أفضل من ذلك".





وبسؤاله.. أضعتم نقطتين مهمة؟ أجاب ساري: "لا أعتقد، معدل نقاط مان سيتي & ليفربول مرتفع جدًا ومن الصعب جدًا أن نبقى قريبين منهم لمدة طويلة، آمل أن يحدث ما حدث لنا في هذه المباراة لفُرق آخرى في المستقبل".



