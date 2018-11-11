ساري: فقدنا عامل الحسم أمام إيفرتون.. ونسير على الطريق الصحيح
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:23 معمر عبدالعزيز
أوضح الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه حاسم في تسجيل الأهداف في العادة، ولكن ليس بآخر 3 مباريات، ولا يعلم السبب، ولكن 3 مباريات هي مدة قصيرة جدًا، ويجب عليهم الحذر في المستقبل.
وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل السلبي مع إيفرتون: "قدمنا أداء جيد جدًا في 65 دقيقة، ربما بهذه الفترة لسنا قادرين على صناعة العديد من الفرص، في المباراة الماضية لعبنا 81 تمريرة في منطقة جزاء الخصم ولكننا صنعنا 4 فرص فقط، نستطيع تقديم أفضل من ذلك".
وبسؤاله.. أضعتم نقطتين مهمة؟ أجاب ساري: "لا أعتقد، معدل نقاط مان سيتي & ليفربول مرتفع جدًا ومن الصعب جدًا أن نبقى قريبين منهم لمدة طويلة، آمل أن يحدث ما حدث لنا في هذه المباراة لفُرق آخرى في المستقبل".
وعن كسره الرقم التاريخي بدون هزيمة بأول 12 مباراة في البريميرليج، علق ساري بقوله: "أنا فخور جدًا بذلك، أود شكر النادي والطاقم التدريبي واللاعبين، ولكنني كنت أفضّل الفوز اليوم بلا شك".