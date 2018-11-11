ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ساري: فقدنا عامل الحسم أمام إيفرتون.. ونسير على الطريق الصحيح

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:23 م
ساري: فقدنا عامل الحسم أمام إيفرتون.. ونسير على الطريق الصحيح
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
أوضح الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه حاسم في تسجيل الأهداف في العادة، ولكن ليس بآخر 3 مباريات، ولا يعلم السبب، ولكن 3 مباريات هي مدة قصيرة جدًا، ويجب عليهم الحذر في المستقبل. 

وقال ساري خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل السلبي مع إيفرتون: "قدمنا أداء جيد جدًا في 65 دقيقة، ربما بهذه الفترة لسنا قادرين على صناعة العديد من الفرص، في المباراة الماضية لعبنا 81 تمريرة في منطقة جزاء الخصم ولكننا صنعنا 4 فرص فقط، نستطيع تقديم أفضل من ذلك".

وبسؤاله.. أضعتم نقطتين مهمة؟ أجاب ساري: "لا أعتقد، معدل نقاط مان سيتي & ليفربول مرتفع جدًا ومن الصعب جدًا أن نبقى قريبين منهم لمدة طويلة، آمل أن يحدث ما حدث لنا في هذه المباراة لفُرق آخرى في المستقبل".

وعن كسره الرقم التاريخي بدون هزيمة بأول 12 مباراة في البريميرليج، علق ساري بقوله: "أنا فخور جدًا بذلك، أود شكر النادي والطاقم التدريبي واللاعبين، ولكنني كنت أفضّل الفوز اليوم بلا شك".
المزيد عن: ساري تشيلسي وإيفرتون الدوري الإنجليزي أخبار الدوري الإنجليزي الان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
3
x
17:20
0
الوحدة
الإتفاق
0
x
19:15
0
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
0
x
17:00
0
إنبي
وادي دجلة
0
x
19:30
0
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
0
x
16:15
0
إيفرتون
آرسنال
0
x
18:30
1
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
1
x
18:30
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
3
x
17:15
4
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
3
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 7:40:07 PM