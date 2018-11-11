اتفرج HD| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 (الكلاسيكو التاريخي الناري)| نهائي الكاس

سيكون عشاق الكرة في العالم، على موعد مع الجنون والإثارة عندما يفتتح ملعب البومبونيرا أبوابه في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 11-11-2018، لاستضافة مباراة بوكا جونيورز أمام ريفربليت في ذهاب نهائي كوبا ليبرتادوريس .





مقدمة عن اللقاء:

نجح بوكا جونيورز في التأهل للنهائي على حساب بالميراس البرازيلي بمجموع المبارتين (4-2) بينما صعد ريفر بليت على حساب جريميو.

وتعد مباراة بوكا وريفربليت واحدة من المواجهات النارية والمثيرة في تاريخ الكرة، والتي ستشهد حضور جماهيري كبير في مدرجات الملعب من جانب الخصمين.

ويطلق على كلاسيكو الأرجنتين اسم "السوبر كلاسيكو"، ويسمى محليًا بـ "ديربي بوينس آيرس"، وهي مباراة ديربي تجمع بين قطبي الكرة في الأرجنتين نادي بوكا جنيورز وريفر بليت، وتعتبر واحدة من أهم الديربيات في العالم.

ويعد هذا الديربي الأعنف في تاريخ كرة القدم، وتعتبر الحادثة الأشهر في عام 1968، حينما شهد ملعب الريفر مونيمونتال كارثة كبيرة، حيث قتل 71 مشجعًا وأصيب 150 شخص.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق المباراة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 11-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضة اتش دي 2.



