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Avengers و Black Panther يشاركان في سباق الأوسكار 2019

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:10 م
Avengers و Black Panther يشاركان في سباق الأوسكار 2019
Black Panther
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الفجر الفني
 

قررت شركة ديزنى للإنتاج السينمائى، المشاركة فى سباق جوائز الأوسكار 2019 بفيلمين لها وهما Avengers: Infinity War، وBlack Panther.

وحددت ديزنى، موعد عرض الجزء الرابع والأخير من فيلم Avengers، المقرر عرضه فى 3 مايو من العام المقبل فى جميع دور العرض العالمية، والذى يشهد أخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا" فى السلسلة الشهيرة.

كما أعلن المؤلف والمخرج ريان كوليجر عن عودته لكتابة وإخراج الجزء الجديد من فيلم Black Panther المقرر بدأ التصوير فيه بداية نوفمبر القادم على أن يطرح عام 2020.

الجزء الأخير من فيلم Avengers: Infinity War، استطاع أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم، ومن المرجح أن يحمل الجزء الجديد من الفيلم عنوان Avengers: End Game.

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