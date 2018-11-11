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بسبب الحالة الجوية.. أبوظبي تدعو لعدم الخروج من المنازل

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:18 م
بسبب الحالة الجوية.. أبوظبي تدعو لعدم الخروج من المنازل
الإمارات
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وكالات
 

أرسلت شرطة أبوظبي رسائل على الهواتف الذكية للمواطنين، لدعوتهم لعدم الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية، نظراً للحالة الجوية التي تمر بها منطقة الخليج.

 

وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور، اليوم الأحد، بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمعات مياه الأمطار والأودية، ودعت في رسالة تحذيرية، إلى ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

 

كما طالبت وزارة الداخلية بدولة الإمارات، السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق بسبب الرياح الشديدة والأتربة على مناطق متفرقة من الدولة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد إمارة أبوظبي أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة.

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