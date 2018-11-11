يلا شوت HD| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم السبت 10-11-2018 في كأس ليبرتادوريس| ديربي النار

تتجه الأنظار اليوم السبت، إلى ملعب “لابوموبونيرا” معقل البوكا فى ذهاب نهائى كأس ليبرتادوريس “دورى ابطال أمريكا الجنوبية”، التي تجمع بين العملاقين بوكا جونيورز وريفر بليت.





مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس ليبرتادوريس





تعود أخر مواجهة جمعت بين الفريقين بوكا جونيورز وريفر بليت في البطولة إلى نسخة 2015، وحينها هاجمت جماهير البوكا لاعبى ريفر بليت برذاذ الفلفل ما تسبب فى إلغاء المباراة بين الشوطين، واستبعد بوكا من البطولة، التى توج بها لاحقا ريفر بليت.





بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس ليبرتادوريس





كان قد صعد ريفر بليت إلى نهائى كأس ليبرتادوريس بعدما نجح في الفوز أمام جريميو البرازيلى من الدور نصف النهائى بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب بنتيجة 2 – 2.





واستفاد ريفر بليت من قاعدة إحتساب الهدف خارج الارض بهدفين، بينما تفوق بوكا جونيورز على بالميراس البرازيلى بنتيجة 4 – 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب.





مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم





يمثل هذا النهائي الـ 11 في بوكا بالبطولة تربع على عرشها ست مرات.





وياول بوكا الفوز ليعادل جاره إنديبندينتي، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجاً بكأس لبيرتادوريس على مر العصور.





فى المقابل يخوض غريمه التقليدى ريفر بليت النهائى السادس أملاً فى الحصول على اللقب الرابع فى تاريخه.





بث مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم





وتعد هذه المرة الاولى فى تاريخ بطولة كأس ليبرتادوريس “دورى ابطال أمريكا الجنوبية” التى انطلقت عام 1960 التى يلتقى فيها عملاقى الأرجنتين فى نهائى المسابقة.





علماً بأن أندية الارجنتين هى الأكثر تتويجاً بلقب تلك البطولة “25 مرة” متفوقة على أندية البرازيل التى توجت باللقب فى 18 مناسبة.





موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت





تنطلق المباراة بين بوكا جونيورز وريفر بليت، اليوم السبت، على ملعب “لابوموبونيرا” معقل البوكا فى ذهاب نهائى كأس ليبرتادوريس “دورى ابطال أمريكا الجنوبية، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.