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الهلال السعودي يواصل عروضه المميزة بقيادة خيسوس ويكتسح الوحدة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:10 م
الهلال السعودي يواصل عروضه المميزة بقيادة خيسوس ويكتسح الوحدة
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عمر عبدالعزيز
 
تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق فوز عريض، على حساب نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، في إطار منافسات الجولة التاسعة لبطولة أس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الملك عبدالعزيز.

جاءت أهداف الزعيم الهلالي في شباك الوحدة عن طريق كلا من : سلمان الفرج في الدقيقة 18 وكارلوس إدواردو في الدقيقة 29 وسالم الدوسري في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزعيم إلى 27 نقطة في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الخامس.
المزيد عن: كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الهلال يفوز على الوحدة الهلال والوحدة مباشر
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