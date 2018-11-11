كأس ليبرتادوريس.. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت (ديربي النار)| مشاهدة اهم مباريات اليوم مباشر| شاهد boca juniors





المباراة كان من المنتظر أن تنطلق يوم السبت في العاشرة مساءً على ملعب لابومبونيرا ألا أن الأمطار الشديدة التي ضربت البلاد، تسببت في تأجيل المباراة.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة ليبرتادوريس على (تويتر) تأجيل المباراة بسبب الأمطار على أن تقام يوم الأحد في التاسعة مساءً.



الأزمة هنا أن الأجواء الجوية السيئة من المتوقع أن تستمر ليوم الثلاثاء المقبل ومن هنا فهناك احتمالية جديدة بتأجيل المباراة مرة أخرى.

سوبر كلاسيكو في نهائي ليبرتادوريس هو الأمر الذي يحدث لأول مرة في التاريخ.

وبتواجد فريقين أرجنتينيين في نهائي البطولة، رفعت الأرجنتين رصيدها في ألقاب البطولة إلى 25 بغض النظر عن نتيجة النهائي، مقابل 18 لقبا برازيليا.

وعزز بوكا جونيورز رقمه كأثر الفرق تأهلا لنهائي كوبا ليبيرتادوريس في 11 مرة، فيما هو التأهل السادس لريفر بليت إلى نهائي البطولة.

ويعد فريق إنبيندينتي الأرجنتيني هو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة في 7 مناسبات.



بطاقة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت:-

بوكا جونيورز Vs ريفر بليت. البطولة : كأس الليبرتادوريس (النهائي (مباراة ذهاب)). القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 + أبو ظبي الرياضية 3 . الملعب : ملعب لابوموبونيرا . المعلقين : علي سعيد الكعبي + محمد الشامسي .

تم تأجيل المباراة ليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية

موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت:- 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق . 9:00 مساءاً بتوقيت السودان . 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:00 مساءاً بتوقيت تونس . 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





الغيابات والتشكيل المتوقع لبوكا جونيورز

سيبدأ المدرب جيليرمو سكيلوتو بطريقة الفريق المعتادة في المسابقة القارية منذ بداية الموسم، وسيختار أفضل عناصره في جميع المراكز على أرضية الميدان، ومن المتوقع أن يلحق كريستيان بافون بالمباراة بتعافيه من الإصابة، وعندها سيحجز مكانه الأساسي بالتأكيد.

التشكيل | 4-3-3

أجوستين روسي لوكاس أولازا - ليساندرو ماجالان - كارلوس إزكويردوز - ليوناردو خارا بابلو بيريز - ويلمار باريوس - ناهيتان نانديز ماورو زاراتي - رامون أبيلا - كريستيان بافون



الغيابات والتشكيل المتوقع لريفر بليت

سيغيب الثنائي إنريكي بولونيا وليوناردو بونزيو عن ريفر بليت للإصابة، ولن يغيب أي لاعب عن الفريق للإيقاف.

سيبدا المدرب مارسيلو جالاردو بطريقة الماسة الذي اعتاد عليها في كوبا ليبرتادوريس منذ بداية الموسم، وسيكون أبرز المتواجدين بالتشكيل الأساسي هو النجم الكولومبي الذي أبهر الجميع في كأس العالم 2018 خوان كوينتيرو.

التشكيل | 4-3-1-2

فرانكو أرماني ميلتون كاسكو - خافيير بينولا - خوناتان مايدانا - جونزالو مونتيل إتشيكيل بالاسيوس - إنزو بيريز - إجناسو فيرنانديز خوان كوينتيرو لوكاس براتو - رافائيل بوري





سيكون هذا السوبر كلاسيكو الثاني هذا الموسم، وكان الأول في سبتمبر الماضي في الدوري الأرجنتيني، وانتهى بانتصار ريفر بليت على بوكا جونيورز في البومبونيرا بهدفين نظيفين.



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