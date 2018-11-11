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السيسي يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الأمان والسلامة بالسكك الحديدية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:11 م
السيسي يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الأمان والسلامة بالسكك الحديدية
جانب من الاجتماع
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.

 وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تناول الاجتماع  الموقف التنفيذي لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، والذي يهدف إلى تمكين الوحدات النهرية من الإبحار بنهر النيل على مدار الساعة، وذلك من خلال تزويد هذه الوحدات بخرائط إليكترونية وأجهزة تحديد الموقع وأنظمة التعارف الآلي ومراقبتها عن طريق مركز رئيسي للتحكم.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع  استعرض أيضا مستجدات تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بها، مضيفا أن  الرئيس وجه بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى محورية دوره وتأثيره بشكل مباشرعلى الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك ارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة.
 
كما وجه الرئيس، في هذا الإطاربإتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الأمان والسلامة بالسكك الحديدية، وزيادة الاعتماد على الميكنة والأنظمة الإلكترونية الحديثة، وذلك بالتوازى مع دعم القدرات البشرية، والالتزام في هذا الإطار بخطط وبرامج زمنية محددة، وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.
المزيد عن: منظومة السكك الحديدية مجلس الوزراء عبد الفتاح السيسي أخبار مصر أخبار
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