دبلوماسي سابق: لو تعرض أمن الخليج لأي تهديد.. المصريين سيرسلوا قواتهم إليهم
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:08 مهدى عبدالرازق
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موضوعات الأمن القومي لا وجه للتفاوض به، مضيفًا أن أمن الدول العربية ومنطقة الخليج وأمن مصر لا مساس بهم.
وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه لو تعرض أمن الخليج لأي تهديد، فالمصريين سيرسلوا قواتهم إليهم لدعمهم، مشيدًا بالزيارات المتبادلة بين مصر والدول الأخرى، حيث تزيد من قوة العلاقات بين مصر وغيرها من الدول.
ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين مصر ودول الخليج محررة تمامًا، حيث نصدر إليهم بدون رسوم، وهى ميزة يجب أن نستفيد منها.
المزيد عن: المصريين التوك شو أمن الخليج أخبار مصر