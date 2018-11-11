اليوم.. حفل توزيع جوائز people's choice awards لـ 2018.. اعرف التفاصيل

يقام اليوم الأحد حفل توزيع جوائز "people's choice awards" لعام 2018، والمقرر إقامته في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من أهم وأشهر نجوم العالم.

فمن المقرر أن يقدم عدد من أهم وأشهر نجوم الغناء استعراضات غنائية راقصة، حيث تأتي في المقدمة نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج، أيضًا النجمة العالمية ريتا أورا، كذلك السوبر ستار جون ليجاند.

ومن المقرر أن يتم تكريم النجمة العالمية ومصممة الزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام كأفضل مصممة أزياء في 2018 خلال الحفل، بينما ستنل النجمة العالمية ميليسيا ماكارتي جائزة "Icon Award".