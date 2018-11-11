تعليقات ساخرة من النشطاء.. هاشتاج "اليوم العالمى للعزوبية" يتصدر تويتر

يحتفل الشباب والفتيات، فى مختلف بلدان العالم، بـ"اليوم العالمى للعزاب"، و"يوم العزاب" فى الأساس هو عيد شائع بين الشباب الصينى، ويعتبره العزاب يوم خاص بهم ويوم للاسترخاء.





وتصدر هاشتاج اليوم العالمي للعزاب، اليوم الأحد، ضمن الأكثر تداولًا علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، احتفالًا بعيدهم الذي يوافق 11 من نوفمبر، حيث استخدم آلاف المغردون الهاشتاج، للتعبير عن ارتياحهم للعزوبية متعللين بأنها أفضل من الزواج الفاشل، لذا تقدم "الفجر"، أهم ما تم تداوله عبر المواقع الإلكترونية عن تصدر هاشتاج اليوم العالمى لللعزوبية، وذلك من خلال التقرير التالى.





البداية

بدأت فكرة الاحتفال بعيد العزاب لأول مرة في الصين، ويرجع السبب لاختيار هذا اليوم تحديدًا إلى تكرار رقم (1) أربع مرات في هذا التاريخ، ويشبه شكل الرقم "1" عصا ناعمة، وتحمل العصا معنى الأعزب في اللغة الصينية، ليصبح "يوم العزاب".





كان الاحتفال منتشرا وسط الشباب في الصين، إلا أنه في عام 2009 أطلقت أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في "تاو باو" شعار "لا تحزنوا أيها العزاب، على الأقل يمكنكم التسوق كما تريدون، وبدأت الترويج لتخفيضات بالأسعار في هذا اليوم من كل عام ليتحول إلى "يوم التسوق" في الصين.





تعليقات نشطاء تويتر

استقبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتعليقات ساخرة، حيث عبر كثير من المغردين عن رأيهم بأن العزوبية هي مصدر الطاقة للإنسان كى يظل علي قيد الحياة.





وكتب أحمد عيد، عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "happy singles day!"، مضيفا :" قبت لها أن الناس يجب ألا تتزوج إلا لكى تأتى للعالم بمن هو أفضل ، طفل أجمل منك أغنى منك، أقوى منك، ماجدوى أن يتزوج الشقاء من التعاسة؟ الهباب من الطين؟ ما الجديد الذى سنقدمه للعالم سوى المزيد من البؤس؟".





وعلق عبد الرحمن هيثم العمر، أحد رواد "تويتر"، ناشرا صورة لطفل نائم على الأرض ويمسك بخرطوم مكنسة كهربائية واضعًا طرفا أمام فمه والآخرعلى أذنه، ومكتوب على الصورة "I love you".





بينما احتفل شاب آخر باليوم العالمى للعزاب على طريقته الخاصة، والتقط صورة سيلفى مع "سويت شيرت" خاص به، وضمه وكأنه حبيبته مقبلًا قبعة قطعة الملابس الخاصة به، فى مشهد غرامى تخيلى، وكان هناك شكل احتفالى آخر رافض للتفريط فى العزوبية.





وعلقت إحدى رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "مفيش أجمل من العزوبية تاكلي براحتك وتنامي براحتك وتسهري براحتك فلتحيا العزوبية".





وقال آخر:" أفضل ما في العزوبية هو العيش بدون نكد..اعيش يومي بكامل تفاصيله.. وارتبه على مزاجي".



