الكاتبة والسينمائية سارة عبدالعزيز سفيرا للكلمة الإسبانية في العالم

قررت مؤسسة "ثيسار إخيدو سيرانو" الإسبانية ومتحف الكلمة الإسباني اختيار وتعيين الكاتبة والسينمائية سارة عبدالعزيز سفيرا للكلمة "سفيرًا للإسبانية" في العالم؛ وتمت الموافقة على ذلك خلال جلسة عامة تمت في شهر فبراير الماضي، وأخطرت بقرارهم ساره منذ أيام وإرسال شهادة لها بذلك وتفيد أيضا أن قصتها اختيرت ضمن 300 قصة مرشحه لنهائيات الجائزة من أصل آلاف القصص المتقدمة.

وأعلنت مؤسسة "ثيسار إخيدو سيرانو" عن المسابقة الدولية الرابعة للقصة القصيرة تحت شعار "مانديلا: كلمة وانسجام" وتهدف المؤسسة لتوحيد الكلمة والانسجام بين الشعوب والأديان.

وقد تقدمت سارة بقصة عن العنصرية وتقبل الآخر.

الجدير بالذكر أن سارة عبد العزيز حاصلة على منحة من وزارة الثقافة لإنجاز مشروعها السينمائي الأول ونشر لها العديد من القصص في المجلات الأدبية.