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في قمة مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا قويا على نظيره مانشتر سيتي على ملعب الاتحاد، في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

بث حي HD كورة لايف بث مباشر | مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة الان رابط مانشستر سيتي kora live

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق السيتي مباراة اليوم وهو منتشي بفوزه بسداسيٍة نظيفة على حساب شاختار، واستطاع الفريق الإنجليزي بهذا الانتصار أن يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بعد أربع جولات، فاز في ثلاث وهزم في مباراة وحيدة، أما في الدوري يتصدر الأزرق السماوي الجدول برصيد 29 نقطة، وسيسعى الفريق للفوز في هذه المباراة ليستمر على صداراة البريميرليج .

بث حي HD كورة لايف بث مباشر | مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة الان رابط مانشستر سيتي kora live

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الاحد 11-11-2018 "الديربي"| يلا شوت| كورة لايف

على الجانب الأخر يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم، بعدما حصد ثلاث نقاط مهمين من يوفنتوس في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وبهذا الفوز عزز حظوظه كثيرًا للصعود لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رفقة السيدة العجوز الذي ضمن التأهل، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 20 نقطة في الدوري الإنجليزي بعد تحسن نتائجة في الفترة الأخيرة إلى حد ما، وسيدخل هذه المواجهة وكله أمل في خطف الفوز ليكمل سلسلة الانتصارات الذي حققها في المباريات الأخيرة.

بث حي HD كورة لايف بث مباشر | مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة الان رابط مانشستر سيتي kora live

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الاحد 11-11-2018 "الديربي"| يلا شوت| كورة لايف

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:إيدرسون- بينجامين ميندي - آيميريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر - بيرناردو سيلفا - فيرناندينيو - دافيد سيلفا- ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.

على الجانب الأخر يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:دافيد دي خيا- لوك شاو - فيكتور لينديلوف - كريس سمولينج - آشلي يونج- بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش – فريد- أليكسيس سانشيز - روميلو لوكاكو - ماركوس راشفورد.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 11-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.