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"ديربي مانشستر" الان.. يلا شوت مشاهدة ديربي مانشستر يونايتد والسيتي كورة لايف بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي HD

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:49 م
ديربي مانشستر الان.. يلا شوت مشاهدة ديربي مانشستر يونايتد والسيتي كورة لايف بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي HD
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عيد طارق
 

"ديربي مانشستر" الان.. يلا شوت مشاهدة ديربي مانشستر يونايتد والسيتي كورة لايف بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي HD

في قمة مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا قويا على نظيره مانشتر سيتي على ملعب الاتحاد، في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

 

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق السيتي مباراة اليوم وهو منتشي بفوزه بسداسيٍة نظيفة على حساب شاختار، واستطاع الفريق الإنجليزي بهذا الانتصار أن يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بعد أربع جولات، فاز في ثلاث وهزم في مباراة وحيدة، أما في الدوري يتصدر الأزرق السماوي الجدول برصيد 29 نقطة، وسيسعى الفريق للفوز في هذه المباراة ليستمر على صداراة البريميرليج .

 "ديربي مانشستر" الان.. يلا شوت مشاهدة ديربي مانشستر يونايتد والسيتي كورة لايف بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي HD


على الجانب الأخر يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم، بعدما حصد  ثلاث نقاط مهمين من يوفنتوس في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وبهذا الفوز عزز حظوظه كثيرًا للصعود لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رفقة السيدة العجوز الذي ضمن التأهل، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 20 نقطة في الدوري الإنجليزي بعد تحسن نتائجة في الفترة الأخيرة إلى حد ما، وسيدخل هذه المواجهة وكله أمل في خطف الفوز ليكمل سلسلة الانتصارات الذي حققها في المباريات الأخيرة.

 

 "ديربي مانشستر" الان.. يلا شوت مشاهدة ديربي مانشستر يونايتد والسيتي كورة لايف بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي HD


التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:إيدرسون- بينجامين ميندي - آيميريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر - بيرناردو سيلفا - فيرناندينيو - دافيد سيلفا- ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.

 

على الجانب الأخر يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:دافيد دي خيا- لوك شاو - فيكتور لينديلوف - كريس سمولينج - آشلي يونج- بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش – فريد- أليكسيس سانشيز - روميلو لوكاكو - ماركوس راشفورد.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 11-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

"ديربي مانشستر" الان.. يلا شوت مشاهدة ديربي مانشستر يونايتد والسيتي كورة لايف بث مباشر مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي HD


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