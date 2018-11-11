مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة Barcelona vs Real Betis ( بي ان سبورت الرياضية )









نجح ميسي خلال مواجهاته ضد الفريق الأندلسي الـ17 فى الليجا، فى تحقيق الفوز 13 مباراة بجانب 4 تعادلات، ولم ينجح بيتيس فى تحقيق الفوز على البارسا فى وجود النجم الأرجنتيني.





مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة Barcelona vs Real Betis (بي ان سبورت الرياضية)





في مواجهة مرتقبة يستضيف فريق برشلونة ضيفه فريق ريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.





مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة Barcelona vs Real Betis (بي ان سبورت الرياضية)





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، والانفراد أكثر بصدارة بطولة الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 24 نقطة.





مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة Barcelona vs Real Betis (بي ان سبورت الرياضية)





ويعلم فريق برشلونة جيداً أن صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني لن يكون في مأمن على الإطلاق، وذلك في حالة تعثره في أي مباراة من المباريات القادمة له في ظل قوة المنافسة على لقب الليغا الإسبانية في الموسم الحالي من العديد من الأندية، وذلك على عكس الغريم التقليدي فريق ريال مدريد الذي ابتعد نوعاً ما عن المنافسة على اللقب.





مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة Barcelona vs Real Betis (بي ان سبورت الرياضية)





على الجانب الأخر يمني فريق ريال بيتيس النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكاتالوني في مباراة اليوم لتحسين موقفه في المسابقة.





مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة Barcelona vs Real Betis (بي ان سبورت الرياضية)





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فالفيردي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: تير شتيجن، نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، صامويل أومتيتي ، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس ، إيفان راكيتيتش ، أرثور ، رافينيا ألكانتارا، ليونيل ميسي ، لويس سواريز.





مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة Barcelona vs Real Betis (بي ان سبورت الرياضية)





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





مباراة برشلونة وريال بيتيس الآن مجانا على قناة مفتوحة | بث مباشر مباراة Barcelona vs Real Betis (بي ان سبورت الرياضية)











