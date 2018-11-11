أبو مازن يتهم حماس بتعطيل إقامة دولة فلسطين

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم، حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بتعطيل إقامة دولة فلسطين، وذلك خلال إحياء الذكرى الرابعة عشرة لوفاة قائد القومية الفلسطينية ياسر عرفات.

وقال عباس، خليفة عرفات في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح القومية: "هناك مؤامرة أمريكية تتمثل بصفقة العصر، وهناك مؤامرة إسرائيلية لتنفيذها، ومع الأسف هناك مؤامرة أخرى من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وشارك عباس في الفعاليات التذكارية بإيداع إكليل من الزهور على مقبرة عرفات في القصر الرئاسي بالمقاطعة حيث حاصرت قوات الأمن الإسرائيلية الرئيس السابق خلال 34 شهراً.

وتابع الرئيس الفلسطيني "لن ينسى أحد نضال وصمود عرفات"، محذراً من أن القضية الفلسطينية "تمر بظروف صعبة".

وتوفي عرفات في عام 2004 عن عمر ناهز 75 عاماً في أحد مستشفيات باريس مع الاشتباه في تعرضه للتسمم على الأرجح خلال حصاره، مع أن العدالة الفرنسية حفظت القضية في هذا الشأن في عام 2015.

وسار مئات الفلسطينيين، كما هو الحال سنوياً، في شوارع رام الله بأعلام وطنية وأخرى لحركة فتح، وهو الأمر الذي تكرر في مناطق أخرى بالضفة الغربية.

وبدأت الفعاليات التذكارية الليلة الماضية بمهرجان ثقافي للمؤسسة التي تحمل اسمه أيضا في رام الله، حيث أكد عباس عدم الموافقة على ما يوصف بـ"صفقة القرن" الذي تعد له الإدارة الأمريكية لإعادة تفعيل المفاوضات مع إسرائيل بعد توقفها في عام 2014.