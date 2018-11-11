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إيران تحكم على شخصين بالإعدام فى حربها ضد الجرائم الاقتصادية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:47 م
إيران تحكم على شخصين بالإعدام فى حربها ضد الجرائم الاقتصادية
الرئيس الإيرانى حسن روحانى
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خاطر عبادة
 

قضت المحاكم الإيرانية الخاصة التى أنشئت في حملة ضد الجريمة الاقتصادية، على شخصين بالإعدام في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عقوبات أمريكية متجددة وغضباً شعبياً ضد الاستغلال والفساد.

 

وتمّ إنشاء المحاكم الثورية الإسلامية في أغسطس بعد دعوة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إلى اتخاذ إجراء قانوني "سريع وعادل" لمواجهة "الحرب الاقتصادية" من قبل أعداء أجانب.

 

وقال المتحدث بإسم السلطة القضائية "غلام حسين محسني إيجي"، نقلاً عن موقع الميزان الإخباري القضائي، إن المحاكم أصدرت أحكاماً بالإعدام على اثنين من المدعى عليهم بعد إدانتهما "بنشر الفساد على الأرض"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب قوانين إيران الإسلامية.

 

وفي سبتمبر، أصدرت المحاكم ثلاثة أحكام بالإعدام بتهم مماثلة، وفقاً لوكالة رويترز.

 

وقال إيجي، اليوم إنّ 11 متهماً آخرين واجهوا أحكاماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة الفساد الاقتصادي، وحُكم على قاض بالسجن لمدة 10 سنوات و 75 جلدة بتهمة تلقي رشاوى.

المزيد عن: عالم الجرائم الاقتصادية اخبار إيران
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