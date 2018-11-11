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مخطط تطوير منطقة ماسبيرو أهم فقرات جمال عنايت في "القاهرة اليوم"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:46 م
مخطط تطوير منطقة ماسبيرو أهم فقرات جمال عنايت في القاهرة اليوم
جمال عنايت
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الفجر الفني
 

يناقش الإعلامي جمال عنايت مقدم برنامج القاهرة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف، الذي يبث على شاشة اليوم، في الفقرة الأولى مخطط تطوير منطقة ماسبيرو، مع خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات.

 

كما تستعرض الإعلامية بثينة توكل أزمة بسبب بوستر في مهرجان القاهرة السينمائى، مع المخرج والفنان احمد المناويشي مصمم البوستر.

 

وفي فقرة أخرى يفتح القاهرة اليوم ملف  ما المطلوب من تعديلات قانون  الجمعيات الأهلية مع كلا من حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحمد أبو حامد عضو مجلس النواب.

 

 

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