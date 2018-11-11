يلا شوت - كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

في قمة مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا قويا على نظيره مانشتر سيتي على ملعب الاتحاد، في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

يلا شوت - كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق السيتي مباراة اليوم وهو منتشي بفوزه بسداسيٍة نظيفة على حساب شاختار، واستطاع الفريق الإنجليزي بهذا الانتصار أن يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بعد أربع جولات، فاز في ثلاث وهزم في مباراة وحيدة، أما في الدوري يتصدر الأزرق السماوي الجدول برصيد 29 نقطة، وسيسعى الفريق للفوز في هذه المباراة ليستمر على صداراة البريميرليج .

يلا شوت - كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

على الجانب الأخر يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم، بعدما حصد ثلاث نقاط مهمين من يوفنتوس في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وبهذا الفوز عزز حظوظه كثيرًا للصعود لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رفقة السيدة العجوز الذي ضمن التأهل، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 20 نقطة في الدوري الإنجليزي بعد تحسن نتائجة في الفترة الأخيرة إلى حد ما، وسيدخل هذه المواجهة وكله أمل في خطف الفوز ليكمل سلسلة الانتصارات الذي حققها في المباريات الأخيرة.

يلا شوت - كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فريق مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:إيدرسون- بينجامين ميندي - آيميريك لابورت - جون ستونز - كايل ووكر - بيرناردو سيلفا - فيرناندينيو - دافيد سيلفا- ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.

على الجانب الأخر يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:دافيد دي خيا- لوك شاو - فيكتور لينديلوف - كريس سمولينج - آشلي يونج- بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش – فريد- أليكسيس سانشيز - روميلو لوكاكو - ماركوس راشفورد.

يلا شوت - كورة لايف - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 11-11-2018، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.