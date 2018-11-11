رابط سريع HD مباراة برشلونة وريال بيتيس | الدوري الأسباني | يلا شوت لايف | تابع ماتش Barcelona vs Real Betis | مجانا





يعتبر فريق ريال بيتيس منافس فريق برشلونة فى لقاء الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، ضحية مفضلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من خلال تسجيله 14 هدفا بجانب صناعته لـ7 أهداف خلال 17 مباراة بالدوري الإسباني.





رابط سريع HD مباراة برشلونة وريال بيتيس | الدوري الأسباني | يلا شوت لايف | تابع ماتش Barcelona vs Real Betis | مجانا





في مواجهة مرتقبة يستضيف فريق برشلونة ضيفه فريق ريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.





رابط سريع HD مباراة برشلونة وريال بيتيس | الدوري الأسباني | يلا شوت لايف | تابع ماتش Barcelona vs Real Betis | مجانا





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، والانفراد أكثر بصدارة بطولة الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 24 نقطة.





رابط سريع HD مباراة برشلونة وريال بيتيس | الدوري الأسباني | يلا شوت لايف | تابع ماتش Barcelona vs Real Betis | مجانا





ويعلم فريق برشلونة جيداً أن صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني لن يكون في مأمن على الإطلاق، وذلك في حالة تعثره في أي مباراة من المباريات القادمة له في ظل قوة المنافسة على لقب الليغا الإسبانية في الموسم الحالي من العديد من الأندية، وذلك على عكس الغريم التقليدي فريق ريال مدريد الذي ابتعد نوعاً ما عن المنافسة على اللقب.





رابط سريع HD مباراة برشلونة وريال بيتيس | الدوري الأسباني | يلا شوت لايف | تابع ماتش Barcelona vs Real Betis | مجانا





على الجانب الأخر يمني فريق ريال بيتيس النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكاتالوني في مباراة اليوم لتحسين موقفه في المسابقة.





رابط سريع HD مباراة برشلونة وريال بيتيس | الدوري الأسباني | يلا شوت لايف | تابع ماتش Barcelona vs Real Betis | مجانا





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فالفيردي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: تير شتيجن، نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، صامويل أومتيتي ، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس ، إيفان راكيتيتش ، أرثور ، رافينيا ألكانتارا، ليونيل ميسي ، لويس سواريز.





رابط سريع HD مباراة برشلونة وريال بيتيس | الدوري الأسباني | يلا شوت لايف | تابع ماتش Barcelona vs Real Betis | مجانا





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.









رابط سريع HD مباراة برشلونة وريال بيتيس | الدوري الأسباني | يلا شوت لايف | تابع ماتش Barcelona vs Real Betis | مجانا







