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تحوم الشكوك في الوقت الحالي حول مدى إمكانية مشاركة نجم فريق مانشستر يونايتد "بول بوجبا" في مباراة الغد أمام فريق مانشستر سيتي.

ويلتقي الفريقان، في ملعب الاتحاد، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن "بوجبا" عانى من إصابة بسيطة خلال مشاركته في مباراة الأربعاء الماضي أمام فريق يوفنتوس في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.





كورة لايف اون لاين kora live | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة Man City

وفاز اليونايتد في هذه المباراة، في تورينو، بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل.

وأوضحت أن لاعب الوسط الفرنسي لم يتمكن من المشاركة في تدريبات الشياطين الحمر، أمس الجمعة، بشكل كامل مع زملائه.

كورة لايف اون لاين kora live | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة Man City















