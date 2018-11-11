مجانا الآن.. مشاهدة مباراة Barcelona vs Real Betis بث مباشر | شاهد مباراة البرسا اليوم | بث مباشر ماتش ريال بيتيس | HD

مجانا الآن.. مشاهدة مباراة Barcelona vs Real Betis بث مباشر | شاهد مباراة البرسا اليوم | بث مباشر ماتش ريال بيتيس









تحجج النجم الفرنسى بعد اكتشاف هذا الأمر أن بطارية هاتفه المحمول كانت فارغة لذلك لم يستطع الاتصال لتبرير غيابه، وهو ما لم يقبله مدرب برشلونة وبدأ فى سلسلة معاقبة اللاعب بإستبعاده من مباراة ريال بيتيس اليوم.





مجانا الآن.. مشاهدة مباراة Barcelona vs Real Betis بث مباشر | شاهد مباراة البرسا اليوم | بث مباشر ماتش ريال بيتيس





في مواجهة مرتقبة يستضيف فريق برشلونة ضيفه فريق ريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.





مجانا الآن.. مشاهدة مباراة Barcelona vs Real Betis بث مباشر | شاهد مباراة البرسا اليوم | بث مباشر ماتش ريال بيتيس





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، والانفراد أكثر بصدارة بطولة الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 24 نقطة.





مجانا الآن.. مشاهدة مباراة Barcelona vs Real Betis بث مباشر | شاهد مباراة البرسا اليوم | بث مباشر ماتش ريال بيتيس





ويعلم فريق برشلونة جيداً أن صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني لن يكون في مأمن على الإطلاق، وذلك في حالة تعثره في أي مباراة من المباريات القادمة له في ظل قوة المنافسة على لقب الليغا الإسبانية في الموسم الحالي من العديد من الأندية، وذلك على عكس الغريم التقليدي فريق ريال مدريد الذي ابتعد نوعاً ما عن المنافسة على اللقب.





مجانا الآن.. مشاهدة مباراة Barcelona vs Real Betis بث مباشر | شاهد مباراة البرسا اليوم | بث مباشر ماتش ريال بيتيس





على الجانب الأخر يمني فريق ريال بيتيس النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكاتالوني في مباراة اليوم لتحسين موقفه في المسابقة.





مجانا الآن.. مشاهدة مباراة Barcelona vs Real Betis بث مباشر | شاهد مباراة البرسا اليوم | بث مباشر ماتش ريال بيتيس





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فالفيردي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: تير شتيجن، نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، صامويل أومتيتي ، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس ، إيفان راكيتيتش ، أرثور ، رافينيا ألكانتارا، ليونيل ميسي ، لويس سواريز.





مجانا الآن.. مشاهدة مباراة Barcelona vs Real Betis بث مباشر | شاهد مباراة البرسا اليوم | بث مباشر ماتش ريال بيتيس





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.









مجانا الآن.. مشاهدة مباراة Barcelona vs Real Betis بث مباشر | شاهد مباراة البرسا اليوم | بث مباشر ماتش ريال بيتيس







