لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين









لا يرغب أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة المجازفة والدفع بليونيل ميسي ضد ريال بيتيس بعد العودة من الإصابة ويفكر فى إشراكه لعدة دقائق خاصة وأن هناك فترة توقف دولى بعد مباراة اليوم، الأحد.





لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين





في مواجهة مرتقبة يستضيف فريق برشلونة ضيفه فريق ريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.





لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، والانفراد أكثر بصدارة بطولة الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 24 نقطة.





لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين





ويعلم فريق برشلونة جيداً أن صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني لن يكون في مأمن على الإطلاق، وذلك في حالة تعثره في أي مباراة من المباريات القادمة له في ظل قوة المنافسة على لقب الليغا الإسبانية في الموسم الحالي من العديد من الأندية، وذلك على عكس الغريم التقليدي فريق ريال مدريد الذي ابتعد نوعاً ما عن المنافسة على اللقب.





لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين





على الجانب الأخر يمني فريق ريال بيتيس النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكاتالوني في مباراة اليوم لتحسين موقفه في المسابقة.





لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فالفيردي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: تير شتيجن، نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، صامويل أومتيتي ، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس ، إيفان راكيتيتش ، أرثور ، رافينيا ألكانتارا، ليونيل ميسي ، لويس سواريز.





لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





لايف يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 11-11-2018 بدون تقطيع لايف HD | كورة اون لاين











