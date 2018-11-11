فريال يوسف تعود إلى السينما بعد غياب.. تعرف على التفاصيل
الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:35 مالفجر الفني
تعود الفنانة التونسية فريال يوسف إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ قدمت آخر أفلامها "جمهورية إمبابة" مع الفنان باسم سمرة فى عام 2015.
وتعاقدت
"يوسف" الأسبوع الماضى على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد
سعد، فى فيلمه الجديد "محمد حسين" الذى يكتبه شريف عادل، ويخرجه محمد
على، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن فريال يوسف سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار فريال يوسف أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018