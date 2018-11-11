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فريال يوسف تعود إلى السينما بعد غياب.. تعرف على التفاصيل

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:35 م
فريال يوسف تعود إلى السينما بعد غياب.. تعرف على التفاصيل
فريال يوسف
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الفجر الفني
 

تعود الفنانة التونسية فريال يوسف إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ قدمت آخر أفلامها "جمهورية إمبابة" مع الفنان باسم سمرة فى عام 2015. 

وتعاقدت "يوسف" الأسبوع الماضى على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد سعد، فى فيلمه الجديد "محمد حسين" الذى يكتبه شريف عادل، ويخرجه محمد على، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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