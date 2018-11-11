برشلونة وريال بيتيس HD | كورة لايف مشاهدة مباراة البرسا بث مباشر HD اليوم 11-11-2018 اتش دي | مباراة Barcelona اليوم مباشر









أوضحت الصحيفة أن أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة كلف طبيب الفريق للتوجه إلى منزل ديمبلي لمعرفة أخر تداعيات آلام البطن التى عانى منها مؤخراً لكن وجد الطبيب عدم معاناة النجم الفرنسى من أية مشاكل فى هذه المنطقة.





برشلونة وريال بيتيس HD | كورة لايف مشاهدة مباراة البرسا بث مباشر HD اليوم 11-11-2018 اتش دي | مباراة Barcelona اليوم مباشر





في مواجهة مرتقبة يستضيف فريق برشلونة ضيفه فريق ريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.





برشلونة وريال بيتيس HD | كورة لايف مشاهدة مباراة البرسا بث مباشر HD اليوم 11-11-2018 اتش دي | مباراة Barcelona اليوم مباشر





مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، والانفراد أكثر بصدارة بطولة الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 24 نقطة.





برشلونة وريال بيتيس HD | كورة لايف مشاهدة مباراة البرسا بث مباشر HD اليوم 11-11-2018 اتش دي | مباراة Barcelona اليوم مباشر





ويعلم فريق برشلونة جيداً أن صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني لن يكون في مأمن على الإطلاق، وذلك في حالة تعثره في أي مباراة من المباريات القادمة له في ظل قوة المنافسة على لقب الليغا الإسبانية في الموسم الحالي من العديد من الأندية، وذلك على عكس الغريم التقليدي فريق ريال مدريد الذي ابتعد نوعاً ما عن المنافسة على اللقب.





برشلونة وريال بيتيس HD | كورة لايف مشاهدة مباراة البرسا بث مباشر HD اليوم 11-11-2018 اتش دي | مباراة Barcelona اليوم مباشر





على الجانب الأخر يمني فريق ريال بيتيس النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكاتالوني في مباراة اليوم لتحسين موقفه في المسابقة.





برشلونة وريال بيتيس HD | كورة لايف مشاهدة مباراة البرسا بث مباشر HD اليوم 11-11-2018 اتش دي | مباراة Barcelona اليوم مباشر





التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فالفيردي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: تير شتيجن، نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، صامويل أومتيتي ، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس ، إيفان راكيتيتش ، أرثور ، رافينيا ألكانتارا، ليونيل ميسي ، لويس سواريز.





برشلونة وريال بيتيس HD | كورة لايف مشاهدة مباراة البرسا بث مباشر HD اليوم 11-11-2018 اتش دي | مباراة Barcelona اليوم مباشر





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





برشلونة وريال بيتيس HD | كورة لايف مشاهدة مباراة البرسا بث مباشر HD اليوم 11-11-2018 اتش دي | مباراة Barcelona اليوم مباشر











