كورة لايف .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع اون لاين

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، غياب الدولي الفرنسي بول بوجبا، عن مباراة ديربي مانشستر غداً الأحد، ضمن الجولة 12 من البريمرليج.





ويستضيف مانشستر سيتي جاره مانشستر يونايتد على ملعب الإتحاد، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة قوية وهامة لأصحاب الأرض في مشوارهم نحو الإحتفاظ باللقب.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع اون لاين

صحيفة "مانشستر إيفنينج" الخاصة بأخبار فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أكدت بأن هناك شكوك كبيرة حول غياب بول بوجبا عن مباراة الغد بسبب الإصابة.





وأشارت إلى ان اللاعب الفرنسي انضم لمعسكر الفريق في فندق لوري بمدينة مانشستر في وقت متأخر، بعد اجراء الفحوصات الطبية، كما غاب عن التدريبات الأخيرة للفريق يومي الجمعة والسبت، قبل 24 ساعة من إنطلاق المباراة.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع اون لاين

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، إلى ان مورينيو يجهز البلجيكي مروان فيلايني ليكون هو بديل بول بوجبا بمباراة الغد، خاصةً بعد تألق الأخير في مباراة يوفنتوس الأسبوع الماضي ببطولة دوري ابطال أوروبا.