ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كريم كوجاك ينضم لمبادرة "قد التحدي"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:18 م
كريم كوجاك ينضم لمبادرة قد التحدي
طباعة
الفجر الفنى
 
انضم الإعلامي والفنان كريم كوجاك، إلى مبادرة قد التحدي.

وقال كوجاك إن قد التحدي، هي حملة شبابية مؤثرة وتدعو إلى تغيير ايجابي في فهم قدرات كل المصريين، وعلى الجميع المشاركة في مثل هذه المبادرات والحملات التي تخدم الوطن.

وأضاف كوجاك، أن الحملة مشرفة للغاية وإعادة رسم البسمة علي الجميع، وأن المبادرة سوف تكون نقطة انطلاق لإلهام الكثير من الناس للتعلم ومعرفة أبطال الكوادر الخاصة.

ومن جانبها رحبت رنا خليل، مؤسسة الحملة، بانضمام كريم كوجاك، مؤكدة على أن وجوده إضافة كبيرة للمبادرة من أجل دعم الشباب. 

يذكر أن مرحلة ما بعد مونتاج الفيديو من وكالة طارق نور، ومن إنتاج R.K. Works، واخراج: أيمن لطفي، ومخرج الوحدة الثانية أشرف قطب، ومخرج الفيلم الإبداعي رنا خليل، والكاتب عمرو محيى، وموسيقى Bensound.com.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
0
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 4:10:20 PM