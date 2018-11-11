كريم كوجاك ينضم لمبادرة "قد التحدي"

انضم الإعلامي والفنان كريم كوجاك، إلى مبادرة قد التحدي.





وقال كوجاك إن قد التحدي، هي حملة شبابية مؤثرة وتدعو إلى تغيير ايجابي في فهم قدرات كل المصريين، وعلى الجميع المشاركة في مثل هذه المبادرات والحملات التي تخدم الوطن.





وأضاف كوجاك، أن الحملة مشرفة للغاية وإعادة رسم البسمة علي الجميع، وأن المبادرة سوف تكون نقطة انطلاق لإلهام الكثير من الناس للتعلم ومعرفة أبطال الكوادر الخاصة.





ومن جانبها رحبت رنا خليل، مؤسسة الحملة، بانضمام كريم كوجاك، مؤكدة على أن وجوده إضافة كبيرة للمبادرة من أجل دعم الشباب.





يذكر أن مرحلة ما بعد مونتاج الفيديو من وكالة طارق نور، ومن إنتاج R.K. Works، واخراج: أيمن لطفي، ومخرج الوحدة الثانية أشرف قطب، ومخرج الفيلم الإبداعي رنا خليل، والكاتب عمرو محيى، وموسيقى Bensound.com.