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كول كورة.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث حي ولايف لجميع السرعات بدون تقطيع.. برشلونة اليوم Barcelona

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:15 م
كول كورة.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث حي ولايف لجميع السرعات بدون تقطيع.. برشلونة اليوم Barcelona
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عيد طارق
 

 كول كورة.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث حي ولايف لجميع السرعات بدون تقطيع.. برشلونة اليوم Barcelona

في مواجهة مرتقبة يستضيف فريق برشلونة ضيفه فريق ريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد 11-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإسباني.

 

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، والانفراد أكثر بصدارة بطولة الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 24 نقطة.

  كول كورة.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث حي ولايف لجميع السرعات بدون تقطيع.. برشلونة اليوم Barcelona


 

ويعلم فريق برشلونة جيداً أن صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني لن يكون في مأمن على الإطلاق، وذلك في حالة تعثره في أي مباراة من المباريات القادمة له في ظل قوة المنافسة على لقب الليغا الإسبانية في الموسم الحالي من العديد من الأندية، وذلك على عكس الغريم التقليدي فريق ريال مدريد الذي ابتعد نوعاً ما عن المنافسة على اللقب.

 

على الجانب الأخر يمني فريق ريال بيتيس النفس بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكاتالوني في مباراة اليوم لتحسين موقفه في المسابقة.

 

 

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ فالفيردي مباراة اليوم بتشكيل مكون من: تير شتيجن، نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، صامويل أومتيتي ، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس ، إيفان راكيتيتش ، أرثور ، رافينيا ألكانتارا، ليونيل ميسي ، لويس سواريز.

  كول كورة.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث حي ولايف لجميع السرعات بدون تقطيع.. برشلونة اليوم Barcelona


موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

 كول كورة.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم بث حي ولايف لجميع السرعات بدون تقطيع.. برشلونة اليوم Barcelona


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