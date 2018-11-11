ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمر ملكي جديد

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:06 م
عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمر ملكي جديد
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر السعودي
 
تقدم صحيفة مكة كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ )، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب).

كما تضمن القرار ترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي / أ ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب )، وترقية اثني عشر قاضياً من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ )، بالإضافة إلى ترقية ثلاثة عشر قاضياً من درجة (قاضي / ج) إلى درجة (قاضي/ ب).

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
0
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 4:20:02 PM