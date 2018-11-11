عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمر ملكي جديد

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أمراً ملكياً بترقية 38 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.





وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ )، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب).





كما تضمن القرار ترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي / أ ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب )، وترقية اثني عشر قاضياً من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ )، بالإضافة إلى ترقية ثلاثة عشر قاضياً من درجة (قاضي / ج) إلى درجة (قاضي/ ب).



