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ليونيل يعود لقيادة تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:10 م
ليونيل يعود لقيادة تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس
ميسي
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أحمد عصام
 
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة تشكيل فريقه لمباراته أمام نادي ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وعاد ليونيل ميسي لتشكيل برشلونة الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجو روبرتو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا

خط الوسط: راكتيتش - بوسكيتس – آرثر ميلو

خط الهجوم: مالكوم – ليونيل ميسي - سواريز

المزيد عن: ميسي ليونيل ميسي برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة اليوم
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