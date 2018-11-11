ليونيل يعود لقيادة تشكيل برشلونة أمام ريال بيتيس

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة تشكيل فريقه لمباراته أمام نادي ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.





وعاد ليونيل ميسي لتشكيل برشلونة الذي جاء كالتالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: سيرجو روبرتو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا





خط الوسط: راكتيتش - بوسكيتس – آرثر ميلو





خط الهجوم: مالكوم – ليونيل ميسي - سواريز



