«يلا شوت» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم HD كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت Bein Sport 2

يلتقى مانشستر سيتى مع مانشستر يونايتد فى السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب "الاتحاد"، فى مباراة الديربى التى تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





يدخل مانشستر سيتى بقيادة بيب جوارديولا المباراة منتشيا بفوزين كبيرين بنتيجة 6 – 1 و 6 – 0، على فريقى ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى وشاختار الأوكرانى فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أوروبا.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم HD كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت Bein Sport 2

بينما يخوض مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو المباراة بعد تحقيقه فوزا ثمينا على مضيفه فريق يوفنتوس الإيطالى بنتيجة 2 - 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أوروبا.





ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 29 نقطة بعد مرور 11 جولة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 20 نقطة.





التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى مانشستر سيتى فى مباراة اليوم تضم كلاً من: إيديرسون فى حراسة المرمى، جون ستونز، لابورت، ميندى، ألين ووكر، بيرناردو سيلفا، فيرناندينيو، ديفيد سيلفا، رياض محرز، رحيم ستيرلينج، وسيرجيو أجويرو.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم HD كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت Bein Sport 2

أما التشكيلة الاساسية المتوقعة لنادى مانشستر يونايتد فى مباراة اليوم تضم كلاً من، ديفيد دى خيا فى حراسة المرمى، كريس سمولينج، لاندلوف، آشلى يونج، لوك شو، أندير هيريرا، نيمانيا ماتيتش، بول بوجبا، خيسى لينجارد، أليكسيس سانشيز، أنطونى مارسيال.