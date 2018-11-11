ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إعفاء تحويلات المصريين العاملين بالإمارات من الرسوم الإدارية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:08 م
إعفاء تحويلات المصريين العاملين بالإمارات من الرسوم الإدارية
أرشيفية
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
قرر بنك مصر في الإمارات إعفاء تحويلات المصريين العاملين بالإمارات من تسديد الرسوم الإدارية لمدة 3 أشهر.

وأضاف أن البنك بدأ في تفعيل إعفاء تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أي رسوم منذ بداية الشهر الجاري وحتى شهر يناير القادم أي لمدة 3 أشهر.

ويدرس بنك مصر حاليًا تفعيل مشروع تمويل القرض العقاري للمصريين العاملين بالخارج في الإمارات بهدف إتاحه بعض منتجات التجزئة المصرفية، بحسب العشماوي.

وبنك مصر يمتلك 5 فروع في الامارات في دبي والشارقة وأبو ظبي وعجمان ورأس الخيمة.
المزيد عن: تحويلات المصريين بنك مصر الاقتصاد المصرى الاقتصاد الاماراتى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
0
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 4:20:02 PM