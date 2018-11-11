إعفاء تحويلات المصريين العاملين بالإمارات من الرسوم الإدارية

قرر بنك مصر في الإمارات إعفاء تحويلات المصريين العاملين بالإمارات من تسديد الرسوم الإدارية لمدة 3 أشهر.





وأضاف أن البنك بدأ في تفعيل إعفاء تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أي رسوم منذ بداية الشهر الجاري وحتى شهر يناير القادم أي لمدة 3 أشهر.





ويدرس بنك مصر حاليًا تفعيل مشروع تمويل القرض العقاري للمصريين العاملين بالخارج في الإمارات بهدف إتاحه بعض منتجات التجزئة المصرفية، بحسب العشماوي.





وبنك مصر يمتلك 5 فروع في الامارات في دبي والشارقة وأبو ظبي وعجمان ورأس الخيمة.