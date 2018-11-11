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برومو جديد لفيلم Creed 2 لـ سيلفستر ستالوني

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:09 م
برومو جديد لفيلم Creed 2 لـ سيلفستر ستالوني
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الفجر الفنى
 
طرحت MGM الأمريكية برومو جديد لفيلم Creed 2 بموقع يوتيوب تمهيدًا لعرضه خلال أيام في السينمات الأمريكية والعالمية.

فيلم Creed II من بطولة مايكل ب. جوردون، تيسا طومسون، سيلفستر ستالونى، دولف لوندجرين، فلوريان مونتينو، وود هاريس، فيليشيا رشاد، راسل هورنسبى، مايكل بافر، مونيكا هاينز، دارين فيرارو.

يدور الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بى جوردان نحو صدام لا مفر منه مع نجل المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV.

الفيلم من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير.

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