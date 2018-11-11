ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محمود الخطيب يبدأ 4 خطوات للإصلاح الشامل في الأهلي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:58 م
محمود الخطيب يبدأ 4 خطوات للإصلاح الشامل في الأهلي
محمود الخطيب
طباعة
علي نبوي
 

بدأ محمود الخطيب محمود الخطيب اتخاذ بعض الخطوات من أجل الإصلاح داخل قطاع الكرة بعد خسارة الفريق للقب دوري أبطال إفريقيا وتمثلت في الأمور التالية:

 

الخطوة الأولى

 

عقد اجتماع عاجل مع لجنة الكرة يوم الخميس المقبل، من أجل طرح كافة الرؤي من الجميع سواء فيما يتعلق بالأمور الإيجابية للعمل بها أو الأمور السلبية من أجل إصلاحها، إلي جانب الإستماع إلي مقترحات أعضاء اللجنة.

 

الخطوة الثانية

 

استعراض التقارير الفنية الشاملة عن الفريق، ومنها تقرير المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل العمل علي الإصلاح ومحاسبة كافة المقصرين إلي جانب الإطلاع علي الرؤية الفنية فيما يتعلق بالخسارة في تونس بثلاثة أهداف دون مقابل وخسارة اللقب الإفريقي.

 

الخطوة الثالثة

 

الخروج بقرارات فعلية من خلال جلسة لجنة الكرة للتعامل بشكل رسمي وبدأ تطبيق طرق الإصلاح والعودة إلي الطريق الصحيح في مسار فريق الكرة.

 

الخطوة الرابعة

 

استعراض الأسماء التي لم تشارك في الفترة الماضية ومعرفة السبب في عدم مشاركتها وحصولها علي فرصة سواء علي المستوي المحلي او الإفريقي، بالإضافة إلي استعراض الأسماء المرشحة للرحيل والتي لن تحقق أي إستفادة للفريق وفقا للرؤية الفنية.

المزيد عن: محمود الخطيب دوري ابطال افريقيا الاهلي اخبار الاهلي اليوم اخبار الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:20
-
الوحدة
الإتفاق
-
x
19:15
-
النصر
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
1
x
14:45
0
الإسماعيلي
بتروجيت
-
x
17:00
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
19:30
-
المصري البورسعيدي
كأس الليبرتادوريس 2018
بوكا جونيورز - الأرجنتين
-
x
21:00
-
ريفر بليت - الأرجنتين
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
14:00
0
فولهام
تشيلسي
-
x
16:15
-
إيفرتون
آرسنال
-
x
18:30
-
وولفرهامبتون
مانشستر سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
سيلتا فيجو
-
x
21:45
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
أتلانتا
4
x
13:30
1
انتر ميلان
روما
0
x
16:00
0
سامبدوريا
ميلان
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/11/2018 4:20:02 PM