محمود الخطيب يبدأ 4 خطوات للإصلاح الشامل في الأهلي

بدأ محمود الخطيب محمود الخطيب اتخاذ بعض الخطوات من أجل الإصلاح داخل قطاع الكرة بعد خسارة الفريق للقب دوري أبطال إفريقيا وتمثلت في الأمور التالية:

الخطوة الأولى

عقد اجتماع عاجل مع لجنة الكرة يوم الخميس المقبل، من أجل طرح كافة الرؤي من الجميع سواء فيما يتعلق بالأمور الإيجابية للعمل بها أو الأمور السلبية من أجل إصلاحها، إلي جانب الإستماع إلي مقترحات أعضاء اللجنة.

الخطوة الثانية

استعراض التقارير الفنية الشاملة عن الفريق، ومنها تقرير المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل العمل علي الإصلاح ومحاسبة كافة المقصرين إلي جانب الإطلاع علي الرؤية الفنية فيما يتعلق بالخسارة في تونس بثلاثة أهداف دون مقابل وخسارة اللقب الإفريقي.

الخطوة الثالثة

الخروج بقرارات فعلية من خلال جلسة لجنة الكرة للتعامل بشكل رسمي وبدأ تطبيق طرق الإصلاح والعودة إلي الطريق الصحيح في مسار فريق الكرة.

الخطوة الرابعة

استعراض الأسماء التي لم تشارك في الفترة الماضية ومعرفة السبب في عدم مشاركتها وحصولها علي فرصة سواء علي المستوي المحلي او الإفريقي، بالإضافة إلي استعراض الأسماء المرشحة للرحيل والتي لن تحقق أي إستفادة للفريق وفقا للرؤية الفنية.