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يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، بنظيره الوحدة، في مباراة قوية للغاية، ضمن منافسات بطولة كأس دوي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





*بعد تعادله أمام الهلال في أول لقاء بينهما في الدوري السعودي في نوفمبر 2008، خسر الوحدة في جميع اللقاءات الـ11 اللاحقة.

يلا شوت Al-Hilal FC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والوحدة | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

*سجل الهلال هدفين على الأقل في كل من آخر 10 مباريات لعبها أمام الوحدة في الدوري السعودي، بمجموع 28 هدف، وبمعدل 2.8 هدف.





*خسر الهلال مرتين فقط في 40 مباراة لعبها أمام فرق صاعدة في دوري المحترفين السعودي، لكنهما حدثا خلال آخر 7 لقاءات من هذا النوع.

يلا شوت Al-Hilal FC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والوحدة | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

*لم يفز الوحدة أمام فريق مدافع عن اللقب في دوري المحترفين السعودي، حيث تعادل في مباراتين، وخسر 10 مباريات، متلقياً هدفين على الأقل في 9 من آخر 10 لقاءات من هذا النوع.





*تعرض الوحدة في الجولة الماضية إلى أول خسارة له هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، حيث كانت أمام الشباب وخسر بهدف، وكان أول فريق صاعد يتجنب الخسارة في أول 7 جولات في تاريخ المنافسة.

يلا شوت Al-Hilal FC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والوحدة | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD





*الهلال أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يفوز في أول 8 جولات من الموسم، كاسراً الرقم السابق الذي كان من نصيب الاتحاد، الذى انتصر أول 7 جولات.





*مدرب الهلال الحالي جورجي جيسوس أول مدرب في تاريخ دوري المحترفين السعودي يفوز في أول 8 مباريات مع فريق في المنافسة.

يلا شوت Al-Hilal FC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والوحدة | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD

*سجل الهلال 3 أهداف على الأقل في 5 من المباريات الثمانية التي لعبها في دوري المحترفين هذا الموسم.

يلا شوت Al-Hilal FC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والوحدة | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف HD