البورصة السعودية تواصل التراجع للجلسة الثالثة على التوالى

واصل المؤشر العام للسوق السعودي تراجعه، بنهاية جلسة اليوم الأحد، ليحقق تراجعه الثالث على التوالي، متأثرا بالأداء السلبي لقطاعاته الرئيسية، وأغلق السوق الموازي "نمو" باللون الأحمر.





وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي"، بنسبة 0.42%، عند الإغلاق بخسائر بلغت 32.28 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,711.11 نقطة.





وأنهى مؤشر "نمو" تعاملاته بتراجع نسبته 0.45%، ليفقد 11.05 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 2,470.09 نقطة.





وارتفعت قيم التداول، بالسوق الرسمي، إلى 2.7 مليار ريال (718.93 مليون دولار)، مقابل 2.62 مليار ريال (699.73 مليون دولار) بالجلسة السابقة.





كما ارتفعت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الأحد إلى 123.7 مليون سهم، مقابل 123.11 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.





وجاء إغلاق 15 قطاعا باللون الأحمر، بصدارة القطاع العقاري، الذي هبط 1.58%، تلاه قطاع الخدمات التجارية، بتراجع نسبته 1.18%.





وتصدر "البنوك" خسائر القطاعات الكبرى، بعد هبوطه 0.41%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.39% وبلغت خسائر قطاع الاتصالات 0.14%.





وأغلقت بقية القطاعات على ارتفاع، تصدرها قطاع الإعلام بارتفاع نسبته 1.14%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة ارتفاع بلغت 0.93%.





وشملت الخسائر 121 سهما، بالسوق الرسمي، تصدرها "صناعة الورق" بتراجع نسبته 9.87%، وجاء إغلاق 56 سهما باللون الأخضر، بصدارة "الأسماك" الذي أغلق مرتفعا 9.92%.





وتصدر "سابك" نشاط الأسهم من حيث القيم بـ 260.53 مليون ريال، وأغلق مرتفعا بنسبة 0.49%، وكانت أعلى الكميات لسهم "الإنماء"، بتداولات بلغت نحو 12 مليون سهم، وهبط السهم 0.09%.





وفيما يخص أسهم الموازي، تصدر "العمران" الخسائر بتراجع نسبته 0.87%، وسجل "أبو معطي" أعلى المكاسب بارتفاع نسبته 0.52%.





وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الخميس الماضي باللون الأحمر، ليحقق تراجعه الثاني على التوالي، في ظل أداء سلبي لجميع قطاعاته الكبرى، وتراجع السوق الموازي "نمو" بشكل هامشي.