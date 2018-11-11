نرمين ماهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها (صورة)

حرصت الفنانة نرمين ماهر على تهنئة والدتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت "نرمين" صورة لوالدتها وكتبت: "ماما حبيبتي ربنا يسعدك ويخليكي ليا، كل سنة وإنتي في قلبي وحضني وعقبال مليون سنة يارب سنة حلوة عليكي.. ربنا يسعد قلبك ويديكي كل حاجة حلوة".





يُذكر أن نرمين ماهر عُرض لها مؤخرًا، مسلسل "سرايا حمدين"، الذي تشارك في بطولته إلى جوار سامح حسين، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن إخراج سيف يوسف.